صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا ناڑی کے برساتی نالے کا معائنہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر کا ناڑی کے برساتی نالے کا معائنہ

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کا مون سون کے موسم میں دامن مہاڑ کی تباہ کاریوں کا سبب بننے والے ناڑی کے برساتی نالے کا معائنہ کیا اس دوران محکمہ ایریگیشن اور زراعت کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ۔

ڈپٹی کمشنر خوشاب نے نالے کی مجموعی صورتحال، نکاسی آب کے راستوں، پانی کے بہاؤ، ملحقہ علاقوں کی مجموعی صورتِ حال اور نالے پر کئے گئے حفاظتی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اورموقع پر موجود متعلقہ محکموں کے افسران اورکسان نمائندوں نے ڈپٹی کمشنر خوشاب کو سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے اٹھائے گئے اقدامات بارے تفصیلات حاصل کیں ،ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کی جان ومال کے تحفظ کیلئے نالہ کی صفائی، رکاوٹوں کے خاتمے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے پیشگی اقدامات یقینی بنانے کی خصوصی ہدایات جاری کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر کے 175 واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب شہری صاف پانی سے محروم

رمضان میں میپکو کا بجلی فراہمی کنٹرول روم فعال

وہاڑی میں جدید کسٹمر فیسیلی ٹیشن سنٹر کا افتتاح

گیارہ کے وی تار سے کرنٹ، نوجوان جاں بحق

وارداتیں، شہر چوروں ،ڈاکوؤں کے سپر د ، پولیس بے بس

پنجاب گروپ آف کالجز کا سپورٹس گالا،طلبہ کی شرکت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ