صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا الائیڈ ہسپتال کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر کا الائیڈ ہسپتال کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

مریضوں کی عیادت کی اور تیمارداروں سے سہولیات کی فراہمی بارے پو چھا

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے الائیڈ ہسپتال ون کا اچانک دورہ کیا اورمریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیاڈپٹی کمشنر نے مختلف وارڈز کا دورہ کرکے مریضوں کی عیادت کی اور تیمارداروں سے طبی سہولیات کی فراہمی بارے دریافت کیا۔انہوں نے ہدایت کی کہ مریضوں کو علاج معالجہ، ادویات اور دیگر سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔اس موقع پر میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر فہیم یوسف بھی ان کے ہمراہ تھے انہوں نے ہسپتال میں دستیاب طبی سہولیات، ڈاکٹرز و پیرا میڈیکل سٹاف کی حاضری اور ایمرجنسی انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں صفائی ستھرائی، ادویات کے سٹاک کا بھی جائزہ لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سپریم کورٹ ، بزرگ مجرم کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل

جڑواں شہروں میں بھکاریوں کیخلاف کریک ڈائون، 452گرفتار

اسلام آباد، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 5ون وہیلرز گرفتار

اسلام آباد میں سرچ آپریشنز ،86مشکوک افراد تھانے منتقل

طلبہ کی فلاح و بہبود،تعلیمی ترقی حکومت کی اولین ترجیح،فیصل راٹھور

دہشتگردی کے خاتمہ کیلئے قوم فوج کے ساتھ،گورنر پنجاب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ