صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، ترقیاتی کاموں پر زور

  • فیصل آباد
چنیوٹ:کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، ترقیاتی کاموں پر زور

سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کام کو تیز کیا جائے :ایکسین ہائی ویز کو ہدایت

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر آفس چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان، ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف، رکن صوبائی اسمبلی مہر تیمور امجد لالی، کنوینر کمیٹی ایم پی اے سید ذوالفقار علی شاہ، ایم پی اے مولانا محمد الیاس اور ایم پی اے محمد ثاقب خان چدھڑ نے شرکت کی۔اجلاس میں پارلیمنٹیرنز کے نمائندگان کے علاوہ ایکسین ہائی ویز، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ، سی اوز ہیلتھ و ایجوکیشن اور دیگر محکموں کے افسر بھی موجود تھے ۔ اجلاس میں ترقیاتی سکیموں، ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کی پیشرفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اور مناسب ہدایات جاری کی گئیں۔کنوینر نے ایکسین ہائی ویز کو ہدایت کی کہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کام کو تیز کیا جائے تاکہ شہری سہولیات میں بہتری لائی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سپریم کورٹ ، بزرگ مجرم کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل

جڑواں شہروں میں بھکاریوں کیخلاف کریک ڈائون، 452گرفتار

اسلام آباد، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 5ون وہیلرز گرفتار

اسلام آباد میں سرچ آپریشنز ،86مشکوک افراد تھانے منتقل

طلبہ کی فلاح و بہبود،تعلیمی ترقی حکومت کی اولین ترجیح،فیصل راٹھور

دہشتگردی کے خاتمہ کیلئے قوم فوج کے ساتھ،گورنر پنجاب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ