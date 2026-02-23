صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معیاری تعلیم، کردار سازی پر توجہ دی جائے ، سی ای او ایجوکیشن

  • فیصل آباد
معیاری تعلیم، کردار سازی پر توجہ دی جائے ، سی ای او ایجوکیشن

ایجوکیشن افسران سکولوں کے باقاعدہ دورے کریں ، ہدایات پر عمل کراوئیں

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی فیصل آباد کے چیف ایگزیکٹو آفیسر راؤ عبدالکریم کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کا اجلاس منعقد ہوا۔سی ای او ایجوکیشن نے معیاری تعلیم کے فروغ کے ساتھ طلبہ کی کردار سازی پر خصوصی زور دیتے ہوئے افسران کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اساتذہ اور طلبہ کے درمیان تعلیم دوست ماحول کو فروغ دیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن افسران سکولوں کے باقاعدہ دورے کریں اور تدریسی و انتظامی امور کی مکمل جانچ کو یقینی بناتے ہوئے جاری ہدایات پر ہر صورت عملدرآمد کرائیں۔

سکولوں میں جاری تعمیراتی کاموں کی خصوصی نگرانی اور معیار برقرار رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی۔سی ای او ایجوکیشن نے واضح کیا کہ تعمیراتی مقامات کے اردگرد حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے سکول ٹرانسپورٹ کو مقررہ معیار کے مطابق رکھنے اور ڈرائیورز و عملے کا مکمل ریکارڈ مرتب کرنے پر بھی زور دیا۔انہوں نے بتایا کہ تمام تعلیمی دفاتر میں آن لائن خط و کتابت کا نظام (E-FOAS) شروع کیا جا چکا ہے ، لہٰذا تمام افسران اسی نظام کے ذریعے مراسلت کو یقینی بنائیں۔ علاوہ ازیں سکول سربراہان اور اساتذہ کی جدید تقاضوں کے مطابق تربیت کے لیے جامع لائحہ عمل مرتب کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ماہ صیام: سبزیوں پھلوں کے من مانے نرخ شہری پریشان

کوئی طالبعلم وسائل کمی پر تعلیم سے محروم نہیں رہے گا ، ذوالفقار چیمہ

ریٹائرڈ ہونے والے اساتذہ کے اعزاز امیں تقریب

چودھریاں والا، گلہ لال دین میں گندہ پانی کھڑا ہونے پر مشکلات

ڈپٹی کمشنر کا مختلف مقامات پر ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

فاطمۃ الزہراؓ کی زندگی خواتین کیلئے مشعل راہ ،وسیم الحسن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ