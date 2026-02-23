صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے اثرات علاقائی کردار پراہم : رانا مشہود

  • لاہور
لاہور(نامہ نگار خصوصی)وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ امریکہ کے اثرات پاکستان کے علاقائی کردار کے حوالے سے اہم ہیں۔

 وزیراعظم نے غزہ امن بورڈ کے اجلاس میں فلسطین کاز پر چوبیس کروڑ عوام کے جذ بات کی جرات مندانہ نمائندگی کی اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا، اسرائیلی مظالم کی مذمت کی ،وہ گزشہ روز ائیر فورس کلب میں اینکرز اور سینئر صحافیوں کے اعزاز میں دئیے جانے والے افطار ڈنر کے موقع پر غیر رسمی بات چیت کر رہے تھے۔

