صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:امن کمیٹی کا اہم اجلاس، ملکی صورتحال پر غور

  • فیصل آباد
جڑانوالہ:امن کمیٹی کا اہم اجلاس، ملکی صورتحال پر غور

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگ زیب گورائیہ اور ایس پی ڈویژن حافظ امتیاز کی زیر صدارت ممبران امن کمیٹی، انجمن تاجران اور تمام مکاتب فکر کے علما کرام کے ساتھ ملکی سلامتی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس میں ایس پی حافظ امتیاز نے کہا کہ موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر شہر میں امن و امان برقرار رکھنا ہمارا اولین فرض ہے ۔ انہوں نے شرکا پر زور دیا کہ سیاست کو بالائے طاق رکھ کر ملکی اداروں، بالخصوص فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ملک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا جائے ۔اجلاس میں چودھر ی حبیب اﷲ عطار، رانا عادل فاروق، حاجی نصر اﷲ نقشبندی، مولانا سلیم چشتی، عثمان چشتی، میاں وقاص خالد، سید تصدق نقوی اور دیگر معززین نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس