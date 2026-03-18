واسا میں عمرہ قرعہ اندازی، 5 خوش قسمت افسران و ملازمین منتخب

  فیصل آباد
واسا میں عمرہ قرعہ اندازی، 5 خوش قسمت افسران و ملازمین منتخب

عبادات کے دوران ملک و قوم کی سلامتی اور محکمہ کی ترقی کیلئے دعاکریں:ـ ایم ڈی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا کی ہدایت پر عمرہ کی ادائیگی کے لیے 5 واسا افسران اور ملازمین کے ناموں کی قرعہ اندازی کی گئی۔ اس موقع پر کمیٹی روم میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ڈپٹیمنیجنگڈائریکٹر ایڈمن شعیب رشید نے کی۔ تقریب میں ڈائریکٹر ایڈمن عارف سریانی، ڈائریکٹر فنانس جاوید غنی، ڈپٹی ڈائریکٹر وسیم بلوچ اور دیگر بھی موجود تھے ۔قرعہ اندازی کے ذریعے خوش قسمت افراد میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر میاں مقصود احمد، سینئر اکاؤنٹنٹ عدنان احمد، اسسٹنٹ ریونیو آفیسر محسن ندیم، پمپ آپریٹر محمد عرفان اللہ اور پمپ آپریٹر علی حسنین شامل ہیں۔

ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر ایڈمن نے پانچوں افسران و ملازمین کو مبارکباد دی اور کہا کہ وہ اپنے پاسپورٹ تیار رکھیں تاکہ مقدس سفر کے لیے تمام اقدامات مکمل کیے جا سکیں۔منیجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا نے کہا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے افسران و ملازمین اپنی عبادات کے دوران ملک و قوم کی سلامتی اور محکمہ کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

سرگودھا اور بھکر کیلئے 19ترقیاتی سکیموں کی منظوری،8سڑکوں کی تعمیرو مرمت بھی شامل

گندم کے شارٹ فعال کوبہترین حکمت عملی سے پورا کر لیا گیا

انہار کے محکموں کی جانب سے پیش ترقیاتی سکیموں پر تفصیلی غور

پولیس کی جانب سے شہدائے پولیس کے اہلخانہ کو عیدی

یونیورسٹی آف سرگودھا اور بیکن ہاؤس میں یاد داشت کے سمجھوتے

چوری میں ملوث 2 رکنی گینگ گرفتار، لاکھوں کا مال مسروقہ برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
ہمت اور استقامت اسے کہتے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرویز مشرف سے کامران ٹیسوری تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جی آئی کے انسٹیٹیوٹ: ایک یاد
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ جوہری حملہ کر سکتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
روٹی مہنگی اور بیانیہ سستا
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک
نسیم احمد باجوہ