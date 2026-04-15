جائیداد تنازعہ پر پوتے نے دادی کے گلے پر چھری چلادی

  • فیصل آباد
پیرمحل کی رہائشی سلیمن بی بی کاگلاکاٹ ڈالا،ملزم ارشدچند گھنٹوں میں گرفتار

پیرمحل ( نمائندہ دنیا )جائیداد کے تنازعہ پر پوتے نے دادی کے گلے پر چھری چلادی ،گلا کاٹ ڈالا ، ملزم آلہ قتل سمیت گرفتارکرلیاگیا۔ مدینہ بلاک پیرمحل کی رہائشی سلیمن بی بی بیوہ رمضان غوری جسکا اشرف اور اپنے پوتے کے ساتھ واقع مدینہ بلاک مکان کا تنازعہ سول کورٹ زیر سماعت تھا۔ سلیمن بی بی عدالت سے پیشی کے بعد گھر مدینہ بلاک آرہی تھی کہ پوتے ارشد نے امام بارگاہ کے قریب دادی کی گردن پر چھری چلاکر گلہ کاٹ ڈالا اور ملزم آلہ قتل سمیت فرارہوگیا خاتون کو پولیس نے ٹی ایچ کیو ہسپتال کیا مگر خاتون سلیمن بی بی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوگئی ایس ایچ او مزمل حیات کلیار ،چوکی انچارج حسام الدین کاٹھیا، وسیم جبار اے ایس آئی معہ نفری نے چند گھنٹوں میں قاتل ارشد کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔

 

مزید پڑہیئے

کراچی

نیپا فلائی اوور بیٹھ گیا، ترقیاتی منصوبوں کی ناقص منصوبہ بندی سے شہریوں کی زندگی کو خطرات

میٹرک امتحانات ، پیسے لیکر نقل کروانے پر 2 اسکول بلیک لسٹ

عیدالاضحی صفائی پلان، سالڈ ویسٹ حکام کی تیاریاں تیز

میئر کاپاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے ہیڈکوارٹرز کا دورہ

نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرناناگزیر،گورنر

کمشنر کا سول اسپتال کا دورہ،پولیو ویکسی نیشن کا معائنہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Profiles in Courage
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر