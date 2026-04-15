ایلمنٹری سکول بچیانہ میں تعلیمی سال مکمل ہونے پرتقسیم انعامات

پوزیشن ہولڈر ز کواسناد ، انعامات تقسیم، مہمانوں نے طلبہ کومحنت پر زور د یا

 بچیانہ(نمائندہ دنیا )گورنمنٹ ایلمنٹری سکول بچیانہ میں تعلیمی سال مکمل ہونے پر سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد ۔ پوزیشن ہولڈر طلبا و طالبات کواسناد اور انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب میں معززین علاقہ اور والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی معروف سیاسی و سماجی رہنما الحاج محمد رفیق طاہر نے کہا کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور انکی صحیح خطوط پر تربیت معاشرے کی ترقی کیلئے ناگزیر ہے ۔

صرف نصابی تعلیم کافی نہیں بلکہ بچوں کی کردار سازی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں شمولیت بھی انتہائی ضروری ہے ۔ہیڈ ماسٹر ملک طارق عزیز اور ماسٹر غلام سیف اﷲ نے کہا کہ طلبہ کی یہ شاندار کامیابی اساتذہ کی انتھک محنت اور والدین کی بہترین رہنمائی کا ثمر ہے ۔ انہوں نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ طلبہ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے لیے محنت، دیانتداری اور مستقل مزاجی کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ تقریب میں موجود علاقہ کی معروف شخصیات اور والدین نے سکول کی تعلیمی ترقی خصوصاً ہیڈ ماسٹر ملک طارق عزیز اور ماسٹر غلام سیف اﷲ کی خدمات کو بھرپور سراہا اور ادارے کی بہتری کے لیے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ مقررین نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے مستقبل میں ملک و قوم کا نام روشن کریں گے ۔ 

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

پولیو کا پہلا روز،2لاکھ 29ہزار 609بچوں کو قطرے پلائے گئے

ڈپٹی کمشنر دفتر کے سبزہ زار میں تعلیمی اداروں کے طلبہ کے ہمراہ پودا لگا کر مہم کا عملی مظاہرہ کیا

پاکستان ایک گلدستہ ،خوبصورتی مسالک کے اتحاد میں ،عبدالخبیر آزاد

اپیلوں کی سماعت، 7 ملازمین کو برخاست کا فیصلہ برقرار

کوڑا پوائنٹ شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا

ناجائز اسلحہ، منشیات اور پتنگ بازی کیخلاف مہم کے دوران8افراد گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Profiles in Courage
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر