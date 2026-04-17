پولیومہم :کیچ اپ ڈے پر رہ جانیوالے بچوں کو کور کرنیکی ہدایت

  • فیصل آباد
پولیومہم :کیچ اپ ڈے پر رہ جانیوالے بچوں کو کور کرنیکی ہدایت

ڈی سی ندیم ناصر کی زیر صدارت اجلاس، 100فیصد ہدف کے حصول پر زور

فیصل آباد (نیوز رپورٹر، خصوصی رپورٹر) انسداد پولیو مہم کی مؤثر مانیٹرنگ اور سو فیصد ہدف کے حصول کے لیے ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا، اجلاس کے دوران انسداد پولیو مہم کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ تین روزہ مہم کے دوران ضلع بھر میں 14 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ۔ پہلے روز 4 لاکھ 93 ہزار 494، دوسرے روز 4 لاکھ 78 ہزار 176 جبکہ تیسرے روز 4 لاکھ 38 ہزار 475 بچوں کو ویکسین دی گئی۔

اجلاس میں آگاہ کیا گیا کہ مہم کا چوتھا روز کیچ اپ ڈے کے طور پر منایا جائے گا، جس کے دوران رہ جانے والے بچوں کو ہر صورت کور کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے تمام متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ وہ فیلڈ میں ٹیموں کی کارکردگی کو مزید مؤثر بنائیں ۔ انہوں نے واضح کیا کہ انسداد پولیو مہم قومی فریضہ ہے اور اس میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔انہوں نے مزید ہدایت کی کہ کیچ اپ ڈے کے دوران گھر گھر جا کر ہر بچے تک رسائی یقینی بنائی جائے ۔ 

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

جی بی میں جاری منصوبے جلدمکمل کئے جائیں ،وزیر مواصلات

سی ڈی اے اجلاس، جناح میڈیکل کمپلیکس کیلئے اراضی کی منظوری

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ بارے اجلاس ،بریفنگ

ن لیگ ملکی ترقی اور عوامی خدمت کے لیے ہمہ وقت کوشاں ،امیر مقام

بینک آف خیبر کی لاہور میں ایک اور برانچ کا افتتاح

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،2افغانوں سمیت 37افراد گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین سو ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
حکیم دُسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پوسٹ مذاکرات کے حالات
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جدید طرز کی شادی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تراہ نکالو کام چلاؤ
آصف عفان
امیر حمزہ
خلیج کا جہان اور حضورﷺ کا دستر خوان
امیر حمزہ