جھنگ روڈ کی سیوریج پائپ لائن منظوری خوش آئند:میاں اعجاز

  • فیصل آباد
ملحقہ آبادیوں میں سیوریج نظام عرصہ سے ناکارہ ، منصوبہ جلد شروع کیا جائے

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل میاں اعجاز حسین نے کہا ہے کہ جھنگ روڈ سے ملحقہ آبادیوں میں سیوریج کے سنگین اور دیرینہ مسائل کے حل کیلئے ایئرپورٹ کے قریب ڈسپوزل سٹیشن سے ریسکیو 1122 آفس تک نئی پائپ لائن کی منظوری مثبت اور بروقت قدم ہے ، مذکورہ علاقوں میں سیوریج کا نظام عرصہ دراز سے ناکارہ ہو چکا ۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ مذکورہ علاقہ میں گٹر ابلنے سے گلیاں اور سڑکیں جوہڑ کا منظر پیش کر رہی ہیں ، تعفن اور گندگی نے شہریوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے ،گندے پانی کے کھڑے ہونے سے نہ صرف آمدورفت شدید متاثر ہوتی ہے بلکہ بچوں، بزرگوں اور خواتین کو روزمرہ امور میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔میاں اعجاز حسین نے مزید کہا کہ نکاسی آب کی ناقص صورتحال کے باعث مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں، خصوصاً ڈینگی، ملیریا اور جلدی امراض کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ چکا جبکہ بارش کے دنوں میں یہ مسئلہ ایک سنگین بحران کی شکل اختیار کر لیتا ہے ۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کیا کہ اس منصوبے کو فوری بنیادوں پر شروع کرتے ہوئے شفاف اور تیز رفتار عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو اس عذاب سے نجات مل سکے اور بنیادی شہری سہولیات کی فراہمی ممکن ہو۔

مزید پڑہیئے

ملتان

وہاڑی میں انسداد ڈینگی اقدامات مزید تیز کرنے کا حکم

ایم ڈی ستھرا پنجاب کا دیہی علاقوں میں ناقص صفائی پر اظہار برہمی

بی زیڈ یو، طلبا تنظیموں میں جھگڑا،کارروائی کی درخواستیں

نشتر، ڈینگی کا مصدقہ ، منکی پاکس کے 2مشتبہ مریض زیر علاج

نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سوئی گیس ملازم کی اہلیہ زخمی

شہری کے مکان پر قبضے کی کوشش، 3افراد پر مقدمہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
ثالثی اور سفارتکاری کے نئے تقاضے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک کمینی سی خوشی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتی مشن
سلمان غنی
محمد حسن رضا
عوام خطرے میں، حکمران بے خبر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نماز کی ادائیگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر