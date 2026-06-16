صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ :گندم پیداواری مقابلہ، کاشتکاروں میں انعام تقسیم

  • فیصل آباد
چنیوٹ :گندم پیداواری مقابلہ، کاشتکاروں میں انعام تقسیم

گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت :ڈی سی عائشہ رضوان

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پیداواری مقابلہ گندم 2025-26 کے کامیاب کاشتکاروں میں انعامی چیک تقسیم کئے گئے ، ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان نے اے ڈی سی آر محمد احمر علی اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت (توسیع) چنیوٹ کے ہمراہ’’پیداواری مقابلہ گندم 2025-26‘‘میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کاشتکاروں میں انعامی چیک تقسیم کیے ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے مقابلے میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے کاشتکاروں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ زرعی شعبہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ حکومت پنجاب کسان دوست پالیسیوں کے ذریعے جدید زرعی طریقوں کے فروغ اور کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت (توسیع) نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ’’ پیداواری  مقابلہ گندم 2025-26‘‘کا مقصد کاشتکاروں میں زیادہ پیداوار حاصل کرنے کا رجحان پیدا کرنا، جدید زرعی ٹیکنالوجی سے آگاہی دینا اور بہترین کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ایسے مقابلوں سے کسانوں میں مثبت مسابقت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن ہوتا ہے ۔آخر میں ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے کامیاب کاشتکاروں میں انعامی چیک تقسیم کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

روڈ سیکٹرکیلئے 145ارب طلب،80ارب کی سکیمیں ملنے کا امکان

مذہبی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کیلئے مشاورتی تقریب

داتا دربار توسیعی منصوبہ ، 234 متاثرین کو60کروڑ کے چیک تقسیم

ڈیفنس موڑ ، ٹریفک روانی بہتر بنانے کیلئے منصوبے پر عمل شروع

آئی جی نے ملازمین کے مسائل سنے،حل کے احکامات جاری

ایف ایس سی پروگرام متعارف کرانیکا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ