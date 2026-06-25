8 محرم: ڈپٹی کمشنر جھنگ اور ڈی پی او کا کنٹرول روم کا دورہ
جلوسوں کے روٹس اور حساس مقامات کی مسلسل مانیٹرنگ کا بھی جائزہ لیا
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام اور عزاداروں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہے ۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساجد حسین نے ضلعی محرم الحرام کنٹرول روم کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آٹھ محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کی مانیٹرنگ کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا اور متعلقہ افسروں سے بریفنگ حاصل کی۔کنٹرول روم میں افسروں نے ضلع بھر میں منعقد ہونے والے جلوسوں اور مجالس، سکیورٹی انتظامات، ٹریفک مینجمنٹ، صفائی ستھرائی، ریسکیو و طبی سہولیات، سیف سٹی اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نگرانی سمیت دیگر انتظامی اقدامات کے بارے میں تفصیلی آگاہ کیا۔ اس موقع پر جلوسوں کے روٹس اور حساس مقامات کی مسلسل مانیٹرنگ کے عمل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ہدایت کی کہ تمام متعلقہ محکمے باہمی رابطے اور مکمل ہم آہنگی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں اور عزاداروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے فیلڈ میں اپنی موجودگی یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن، رواداری اور بھائی چارے کی فضا برقرار رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔