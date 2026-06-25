صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مویشی پال حضرات کو معیاری سہولیات ترجیح : ڈاکٹر حیدر

  • فیصل آباد
مویشی پال حضرات کو معیاری سہولیات ترجیح : ڈاکٹر حیدر

ڈائریکٹر لائیوسٹاک کا سرگودھا میں دفاتر اور ویٹرنری ہسپتال کا دورہ

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر لائیوسٹاک فیصل آباد و سرگودھا ڈویژن ڈاکٹر حیدر علی خان نے ڈائریکٹوریٹ لائیوسٹاک آفس سرگودھا، ڈپٹی ڈائریکٹر لائیوسٹاک آفس تحصیل سلانوالی اور سول ویٹرنری ہسپتال سلانوالی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر لائیوسٹاک سلانوالی ڈاکٹر حافظ احسان اللہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ۔دورے کے دوران ڈاکٹر حیدر علی خان نے ادویات کی دستیابی، ویکسی نیشن پروگرام، دفتری و فنی ریکارڈ کا تفصیلی جائزہ لیا جبکہ ہسپتال میں نصب الٹراساؤنڈ مشین کا بھی معائنہ کرکے اس کی فعالیت اور دستیابی کو چیک کیا۔انہوں نے عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایت کی کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق مویشی پال حضرات کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں، ویٹرنری خدمات کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے اور کسان دوست اقدامات کو مؤثر انداز میں جاری رکھا جائے ۔ڈاکٹر حیدر علی خان نے اس بات پر زور دیا کہ جانوروں کی بروقت تشخیص، علاج، ویکسینیشن اور جدید سہولیات کی فراہمی محکمہ لائیوسٹاک کی اولین ترجیحات میں شامل ہے تاکہ مویشی پال حضرات کو بروقت، معیاری اور مؤثر ویٹرنری خدمات فراہم کی جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

نیوکراچی میں پانی چوری کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا

پولیس چیف کا آٹھویں محرم کے جلوس کے روٹ کا دورہ

میرپورخاص:عزا خانوں، جلوسوں کو بہتر سہولتیں فراہم ، میئر

سکھر :مہنگی ایل پی جی فروخت کرنیوالوں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز

مون سون بارشوں سے نمٹنے کیلئے انتظامات مکمل، ڈپٹی کمشنر جعفرآباد

مطلوب بھتہ خور مقابلے میں زخمی،غیرقانونی اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن