صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتال میں دوائی لینے آیا شہری جیب تراشوں کا شکار

  • فیصل آباد
ہسپتال میں دوائی لینے آیا شہری جیب تراشوں کا شکار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ہسپتال میں دوائی لینے آیا شہری جیب تراشوں کا شکار بن گیا۔

تھانہ سول لائن کے علاقے میں قائم کارڈیالوجی ہسپتال میں عبدالرحمن نامی شہری دوائی لینے کے لئے آیا اور ڈاکٹر کے کمرے کے باہر کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ اس دوران نامعلوم جیب تراشوں نے اس کی جیب میں سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیکٹر ایف 14،15کے الاٹیز کو 6ماہ میں قبضہ دیا جا ئیگا ، سیکرٹری ہا ؤسنگ

ایرانی وفد کا دورہ کامسیٹس ، تعلیمی و سائنسی تعاون کے فروغ پر اتفاق

ورکرز کے تمام مسائل حل کرینگے ،سیکرٹری ڈبلیو ڈبلیو ایف

پمز میں ایمر جنسی سینٹر کو جلد مکمل کیا جا ئے ،وزیر صحت

عبدالعلیم خان کا سکردو گلگت روڈ پر سیلاب سے متاثرہ پل کا معائنہ

ملک سے جلد پولیو کا خاتمہ یقینی بنایا جا ئیگا،وزیرمملکت برا ئے صحت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر