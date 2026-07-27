صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امیرالعظیم کا انتقال ، دینی و سیاسی حلقے عظیم رہنما سے محروم ہو گئے :پریم یونین

  • فیصل آباد
امیرالعظیم کا انتقال ، دینی و سیاسی حلقے عظیم رہنما سے محروم ہو گئے :پریم یونین

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پریم یونین کے صدر شیخ محمد انور اور چیف آرگنائزر خالد محمود چودھری نے جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری جنرل امیرالعظیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے جماعت اسلامی اور دینی و نظریاتی تحریکوں کے لیے بڑا نقصان قرار دیا ہے۔

اپنے تعزیتی بیان میں انہوں نے کہا کہ امیرالعظیم کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا آسانی سے پُر نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے زمانئہ طالب علمی سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک جماعت اسلامی سے وابستگی برقرار رکھی اور پوری استقامت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر کی سڑکوں اور آ بادیوں سے جلد نکاسی آب کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر کا چلڈرن ہسپتال میں طبی و انتظامی سہولیات کا جائزہ

بارش، سیلاب سے فصلیں برباد، سبزیاں مہنگی

پسرور میں نالوں کی صفائی

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس ، پنجابی ڈرامہ سخن دا وارث پیش

کامونکے :سیم نالے پڑے والا 100 فٹ کا شگاف پر، پانی کی سطح کم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر