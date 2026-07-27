صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشرف جان سندھو کی اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی سے ملاقات

  • فیصل آباد
اشرف جان سندھو کی اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی سے ملاقات

کمالیہ(نمائندہ خصوصی)سندھو ورکر یونین رجسٹرڈ کے صدر اشرف جان سندھو نے میونسپل کمیٹی کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر کمالیہ ارم شہزادی سے ملاقات کی۔

 جس میں کرسچن کمیونٹی کو درپیش مختلف مسائل پر تفصیلی تباد لہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران اشرف جان سندھو نے چرچ روڈ کرسچن کالونی کی گزشتہ تقریباً دس سال سے خستہ حالی، حالیہ بارشوں کے دوران نکاسیٔ آب کے سنگین مسائل، مسیحی قبرستان سے متعلق درپیش مشکلات، مسیحی ملازمین کے بنیادی مسائل اور دیگر عوامی مسائل سے اسسٹنٹ کمشنر کو تفصیل سے آگاہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جناح اسپتال کی او پی ڈی میں جدید طبی سہولیات کیلئے اے آئی چیٹ بوٹ متعارف

بھتہ خوروں کے نمبرز اور دیگر تفصیلات متعلقہ ممالک کو فراہم

میلادالنبیؐ سے قبل مسائل کے حل کا لائحہ عمل تیار،میئر

وزیراعلیٰ کا گلستان جوہر میں سڑکوں کی بحالی کا حکم

ای چالان میں کچھ ایشوز آرہے ہیں،ڈی آئی جی ٹریفک کااعتراف

علماء کرام کا مذہبی ہم آہنگی،بھائی چارہ فروغ دینے کا عزم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر