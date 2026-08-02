علامہ اقبال کالونی سے کام پر جانے ولا نوجوان مبینہ اغوا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کام کے سلسلے میں گھر سے جانے والے نوجوان کو مبینہ طور پر اغوا کرلیا گیا۔
تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے علامہ اقبال کالونی کے رہائشی قمر نے پولیس کو بتایا کہ اس کا بیٹا حب علی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا۔ جسے ملزموں نے اغواکرکے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ۔
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