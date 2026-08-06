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پولیس نے 2منشیات فروش گرفتار کر لئے

  • فیصل آباد
پولیس نے 2منشیات فروش گرفتار کر لئے

گو جرہ (نما ئندہ دُنیا)پولیس نے دو منشیات فروش قا بو کرکے بھاری مقدار میں چرس و شراب برآ مد کرلی۔

سٹی پو لیس گوجرہ کو اطلا ع ملی کہ محلہ سرا ج ٹاؤ ن کا محمد عا رف محلہ میں چرس فروخت کر نے میں مصروف ہے جس پر پو لیس نے چھا پہ مار کر اسکو رنگے ہا تھو ں پکڑ لیا اور اسکے قبضہ سے 1300 گرا م چرس برآ مد کرلی۔ علا وہ ازیں محلہ سراج ٹاؤ ن کا طیب طاہر محلہ حمزہ سٹی میں چرس فروخت کر نے میں مصروف تھا کہ سٹی پولیس نے قا بو کرلیا اور اسکے قبضہ سے 1500 گرا م چرس برآ مد کرلی جبکہ تھا نہ صدر گوجرہ نے علیم بابر کو چک نمبر 241 گ ب کے قریب سے پکڑ کر50  لٹر شراب برآ مد کرلی ۔

 

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