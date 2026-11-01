سیشن کورٹ کے قریب اسلحہ برآمد، ملزم گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ سول لائن کے علاقے میں سیشن کورٹ کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک مشتبہ شخص کو روک کر تلاشی لی تو اس کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا۔
تھانہ سول لائن کے علاقے میں سیشن کورٹ کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک مشتبہ شخص کو روک کر تلاشی لی تو اس کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔
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