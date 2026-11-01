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اشتہاری ملزم کو پناہ دینے کے الزام میں شہری گرفتار

  • فیصل آباد
اشتہاری ملزم کو پناہ دینے کے الزام میں شہری گرفتار

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ نشاط آباد کے علاقے میں پولیس نے اشتہاری ملزم شاہزیب کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا، تاہم ملزم پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا۔

تھانہ نشاط آباد کے علاقے میں پولیس نے اشتہاری ملزم شاہزیب کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا، تاہم ملزم پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے اشتہاری ملزم کو پناہ دینے کے الزام میں اس کے ساتھی سفیان کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا ہے۔

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