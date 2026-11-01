صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ: شہری پر تشدد، سر اور مونچھوں کے بال کاٹنے والے باپ بیٹا گرفتار

  • فیصل آباد
جڑانوالہ: شہری پر تشدد، سر اور مونچھوں کے بال کاٹنے والے باپ بیٹا گرفتار

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) تھانہ روڈالہ روڈ پولیس نے شہری کو تشدد کا نشانہ بنانے اور اس کے سر اور مونچھوں کے بال کاٹنے والے باپ بیٹے کو گرفتار کرلیا۔

ملزمان نے بیوی کے ساتھ مبینہ ناجائز تعلقات کے شبہ میں ذوالفقار نامی شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ سی پی او فیصل آباد کے نوٹس پر ایس ایچ او تھانہ روڈالہ روڈ گلزار حسین نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان بشارت اور لال کو گرفتار کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل