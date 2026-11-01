صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ : ریلوے لائن کے قریب نوجوان کی لاش برآمد

  • فیصل آباد
گوجرہ : ریلوے لائن کے قریب نوجوان کی لاش برآمد

گوجرہ (نمائندہ دنیا) ریلوے لائن کے قریب نشے کے عادی نوجوان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ تھانہ سٹی گوجرہ پولیس کو اطلاع ملی کہ ریلوے لائن کے قریب ایک نوجوان کی لاش پڑی ہے۔

پولیس نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر لاش تحویل میں لے لی اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال گوجرہ منتقل کردی، جہاں اس کی شناخت عمران سعید سکنہ چک نمبر 285 ج ب کے نام سے ہوئی۔ متوفی نشے کا عادی تھا۔ پولیس نے لاش ورثا کے حوالے کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل