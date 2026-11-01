صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی کا جھانسہ دے کر خاتون سے مبینہ زیادتی

  • فیصل آباد
شادی کا جھانسہ دے کر خاتون سے مبینہ زیادتی

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ ساہیانوالہ چھوٹی کے علاقے میں شادی کا جھانسہ دے کر خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کا مقدمہ درج کرلیا گیا۔

علیشاء نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسے شادی کا جھانسہ دے کر متعدد بار مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل