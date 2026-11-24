کھلا پٹرول بیچنے والا دکاندار گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے رہائشی علاقے میں کھلا پٹرول فروخت کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیااور مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کر دی ۔
تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے رہائشی علاقے میں کھلا پٹرول فروخت کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیااور مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کر دی ۔
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