کوڑا کرکٹ کی بروقت تلفی،صفائی یقینی بنانے کی ہدایت
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)کمشنر نوید حیدر شیرازی کی زیرِ صدارت ستھرا پنجاب پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس کمشنر آفس میں منعقد ہوا۔
اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نوید احمد ،تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، سی ای او میٹرو پولیٹن کارپوریشن حیدر علی چٹھہ،،دائریکٹرلوکل گورنمنٹ قمر زیشان اور صفائی سے متعلق دیگر محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ کوڑا کرکٹ کی بروقت تلفی، سیوریج نظام کی بہتری ، باقاعدہ صفائی نظام کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے زور دیا کہ مانیٹرنگ سسٹم کو مؤثر بنایا جائے اور ہر تحصیل و یونین کونسل کی سطح پر عملدرآمد کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر جمع کرائی جائے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ صفائی کے عملے کی کارکردگی کی نگرانی کے لیے فیلڈ وزٹس کیے جائیں گے ، اور ناقص کارکردگی پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔اجلاس کے اختتام پر کمشنر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کو گوجرانوالہ ڈویژن میں ایک ماڈل کے طور پر نافذ کیاگیا ہے تاکہ دوسرے اضلاع کے لیے بھی یہ مثال بن سکے ۔