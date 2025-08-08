کشمیری رہنماخواجہ فاروق کی وفاقی وزیر امیر مقام سے ملاقات
راہوالی (نامہ نگار)ممتاز کشمیری رہنمااوورسیز پاکستانی سابق ممبر کنٹونمنٹ بورڈخواجہ فاروق کی وفاقی وزیر امور کشمیر و شمالی علاقہ جات امیر مقام سے اسلام آباد انکے دفتر میں ملاقات ،1965اور 1971کی پاک بھارت جنگ کے۔۔۔
متاثرین مہاجرین جموں و کشمیر کے مسائل سے آگاہ کیا جس پر وفاقی وزیر نے مہاجرین جموں و کشمیر کی آبادی کشمیر کالونی راہوالی کے مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ مہاجرین جموں و کشمیر کے مسائل کو حل کرنا ہماری اولیس ترجیحات میں شامل ہوگا ۔