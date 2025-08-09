صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الہ آباد:منشیات فروش پولیس اہلکار گرفتار ،حوالات میں بند

  • گوجرانوالہ
الہ آباد:منشیات فروش پولیس اہلکار گرفتار ،حوالات میں بند

الہ آباد (نمائندہ دنیا )منشیات فروشی میں ملوث پولیس اہلکار کوگرفتارکرکے حوالات میں بندکردیا گیا، بتایاگیاہے کہ تھانہ آلہ آباد میں تعینات یاسین نامی کانسٹیبل کی منشیات فروشی میں سہولیت کاری کی۔۔۔

 آڈیو سامنے آئی جس میں کانسٹیبل منشیات فروشی کی رقم کا لین دین کروا رہا ہے جس میں ایک خاتون اور مرد بھی شامل ہیں، آڈیو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر ڈی پی او قصور نے نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی چونیاں کو انکوائری کا حکم دیا تو کانسٹیبل کا منشیات فروشوں کے ساتھ رابطہ ثابت ہو گیا جس پر ڈی پی او کی ہدایت ایس ایچ او آلہ آباد صابر چھینہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے کانسٹیبل کو حوالات میں بند کردیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن