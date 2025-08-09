صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او سیالکوٹ کی جانب سے پولیس مقابلے میں زخمی اہلکاروں کی عیادت

  • گوجرانوالہ
ڈی پی او سیالکوٹ کی جانب سے پولیس مقابلے میں زخمی اہلکاروں کی عیادت

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ فیصل شہزاد پولیس مقابلے میں زخمی ہونے والے بہادر کانسٹیبلوں نوید اکرام اور بابر کی عیادت کیلئے سول ہسپتال گوجرانوالہ پہنچے۔۔۔

 جہاں انہوں نے پولیس مقابلے کے دوران زخمی ہونے والے پولیس کے جانباز سپاہیوں نوید اکرام اور بابر کی عیادت کی۔ڈی پی او نے اپنی جانوں کی پرواہ کئے بغیر جرات و بہادری سے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے اور زخمی ہونے کے باوجود حوصلہ بلند رکھنے پر دونوں اہلکاروں کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ انہوں نے جوانوں کے علاج معالجہ سے متعلق ڈاکٹرز سے بات چیت کی اور جوانوں کو ہر ممکن بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن