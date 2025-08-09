صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا رورل ہیلتھ سنٹر لدھیوالہ کا اچانک دورہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا رورل ہیلتھ سنٹر لدھیوالہ کا اچانک دورہ

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی )ڈپٹی کمشنر کا علی الصبح رورل ہیلتھ سنٹر لدھیوالہ کا سرپرائز وزٹ ڈاکٹر اور عملہ کی حاضری چیک کی، دوا کے سٹاک اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔

 وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیلتھ ریفارمز پروگرام کے تحت ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل مجید کے ہمراہ علی الصبح رورل ہیلتھ سنٹر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سٹاف کی حاضری چیک کرنے کے ساتھ ساتھ صفائی کے امور کا جائزہ لیا ،مریضوں کے لئے صاف اور ٹھنڈ ے پانی کی دستیابی کو ممکن بنانے کی ہدایت کی ۔ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال کے ڈاکٹرز اور عملہ کو فرائض ذمہ داری اور فرض شناسی سے ادا کرنے کی ہدایت کی ۔ڈپٹی کمشنر نے مرکز صحت سے ملحقہ فارمیسیز ،میڈیکل سٹور ز کا بھی معائنہ کیا ادویات کے بیج اور معیا رو دیگر ریکارڈ چیک کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن