صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی بحران پیدا کرنیوالے اسمبلیوں میں ہیں :ڈاکٹر طارق

  • گوجرانوالہ
چینی بحران پیدا کرنیوالے اسمبلیوں میں ہیں :ڈاکٹر طارق

گجرات(سٹی رپورٹر )جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے جماعت اسلامی جلالپورجٹاں کے زیراہتمام ممبرزکنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ۔۔۔

 آج پاکستان کے مسائل کے ذمہ دار باری کے بخار کی طرح قوم کی گردنوں پر مسلط کئے جانے والی پارٹیاں اور ان کے کرپشن زدہ نیب زدہ،وکی لیکس زدہ سیاست دان ہیں،چینی مافیا، پٹرول مافیااور آئی یی پی پیز میں انہی بڑی جماعتوں کی چھتری کے نیچے لوٹ کھسوٹ کا دھندہ کر رہے ہیں، بیوروکریسی میں بھی کرپشن کے سکینڈل زبان زد عام ہیں ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا 1972 کے حکمران چینی چوروں کو پکڑ رہے تھے 2025 کے حکمران چینی چوروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ چینی کا بحران پیدا کرنے والے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے شہری، جو پہلے ہی بنیادی ضروریاتِ زندگی سے محروم ہیں، اب بمباری، قحط، بیماری اور بین الاقوامی بے حسی جیسے کربناک حالات سے دوچار ہیں انہو نے کہاکہ اسرائیل مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر