صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک وارڈن کو دھمکیاں دینے پر ٹرک ڈرائیور کیخلاف مقدمہ

  • گوجرانوالہ
ٹریفک وارڈن کو دھمکیاں دینے پر ٹرک ڈرائیور کیخلاف مقدمہ

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)ٹریفک وارڈن کو دھمکیاں دینے والے ٹرک ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا،ٹرک قبضہ میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔

تھانہ صدر گوجرانوالہ پولیس کو ٹریفک وارڈن محمد عاصم سکنہ محلہ رحیم پارک نئی آبادی جلیل ٹاؤن چندا قلعہ نے درخواست دی کہ گزشتہ روز وہ بیرونی کھیالی بائی پاس پر ٹریفک کنٹرول کررہا تھا کہ اس دوران ٹرک نمبرLET/2751تتلے عالی کی طرف سے آ رہا تھا۔ڈرائیور ٹرک کو خطرناک طریقے سے چلا رہا تھا ،روکنا چاہا تو ڈرائیور نے ٹرک کو بھگا دیا جس کو سرکاری گاڑی پر جاکر بیرونی کھیالی بائی پاس پر روک لیا۔ ٹرک ڈرائیور وراثت علی سکنہ شیخوپورہ نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں جس کو ساتھی اہلکاروں کی مدد سے پکڑ لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیسکو کا عملہ شہریوں کی شکایات حل کرنے میں ناکام، ہیلپ لائن 118 بھی غیر مؤثر

سی ایل سی سٹاف کامدرسے میں طلبہ کو انسدادِڈینگی پر لیکچر

ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ کے شعبہ ہارٹیکلچرل کاکھجور میلہ

پروفیشنل فوٹو گرافرز ایسوسی ایشن نے جشن آزادی کا کیک کاٹا

تنظیمی مقاصد کیلئے بہترین کارکردگی ،محسن حمید کوستارہ اہلحدیث ایوارڈ دیاگیا

غیر قانونی کمرشلائزیشن کرنے پر چار پلاٹس سربمہر

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر