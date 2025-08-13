صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا گکھڑ منڈی ، منصور والی ، باب وزیر آ باد کا دورہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے وزیر آباد کے دورہ کے موقع پر جی ٹی روڈ ، گکھڑ ، منصور والی گاؤں ، باب وزیر آباد مولانا ظفر علی خان چوک، چودھری حامد ناصر پارک اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال گوجرانوالہ کے دورے کیے ۔

انہوں نے باب وزیرآباد مولانا ظفر علی خان چوک، جی ٹی روڈ کا دورہ کرتے ہوئے گرین بیلٹس، چوک کی تزئین وآرائش، پودوں، گھاس کی کانٹ چھانٹ اور روڈ کے دونوں اطراف صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پارکس اور گرین بیلٹس کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے ضلعی انتظامیہ خصوصی اقدامات بروئے کار لارہی ،خوبصورتی میں اضافہ کیلئے مانومنٹس کی تزئین و آرائش کیلئے متعلقہ محکموں کو متحرک کیا گیا ہے ۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نوید احمدنے وزیر اعلیٰ ہیلتھ ریفارمز پروگرام کے تحت گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کا اچانک دورہ کے موقع پر ٹراما سنٹر، ایمرجنسی وارڈ، او پی ڈی، فارمیسی، ڈائیلسز یونٹ، کارڈیالوجی وارڈ سمیت مختلف وارڈز کا معا ئنہ کیا، ڈاکٹرز و طبی عملہ حاضری چیک، حکومتی ہدایات کے مطابق مفت ادویات کی دستیابی و فراہمی، صفائی ستھرائی کے امور کا بھی جائزہ لیا۔ 

 

