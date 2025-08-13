صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقی کیلئے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا ہو گی:رانا سعید

  • گوجرانوالہ
ترقی کیلئے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا ہو گی:رانا سعید

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ ریجن کے زیر اہتمام میٹرک کے سالانہ امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کرنے والے پنجاب ہائی وے پٹرول کے۔۔۔

 افسر وں و ملازمین کے بچوں کے اعزاز میں پروقار تقریب پٹرولنگ پولیس پوسٹ پل جوریاں میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈی ایس پی پٹرولنگ رانا سعید انور نے میٹرک امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبا و طالبات کو خصوصی انعامات اور تعریفی شیلڈز پیش کیں جبکہ والدین کو بھی مبارکباد دی ۔ایس پی ریجن ذوالفقار احمد ورک نے بھی طلبہ میں انعامات تقسیم کیے ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ایس پی پٹرولنگ رانا سعید انور نے کہا کہ موجودہ دور میں پوری دنیا میں ترقی کی دوڑ جاری ہے اور اس دوڑ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے معیاری تعلیم ناگزیر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ وقت کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینا ہو گی تاکہ یہ بچے مستقبل میں پاکستان کے معمار بن کر ملک کی ترقی و خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ رانا سعید انور نے مزید کہا کہ والدین کی محنت اور رہنمائی بچوں کی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے ، اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیمی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ہر ممکن مواقع فراہم کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیسکو کا عملہ شہریوں کی شکایات حل کرنے میں ناکام، ہیلپ لائن 118 بھی غیر مؤثر

سی ایل سی سٹاف کامدرسے میں طلبہ کو انسدادِڈینگی پر لیکچر

ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ کے شعبہ ہارٹیکلچرل کاکھجور میلہ

پروفیشنل فوٹو گرافرز ایسوسی ایشن نے جشن آزادی کا کیک کاٹا

تنظیمی مقاصد کیلئے بہترین کارکردگی ،محسن حمید کوستارہ اہلحدیث ایوارڈ دیاگیا

غیر قانونی کمرشلائزیشن کرنے پر چار پلاٹس سربمہر

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر