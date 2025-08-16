صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹر کلب ٹیبل ٹینس مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات

  • گوجرانوالہ
انٹر کلب ٹیبل ٹینس مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی نے انٹر کلب ٹیبل ٹینس مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے ۔

انٹر کلب ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ 2025 گوجرانوالہ سٹی سپورٹس کمپلیکس کمشنر آفس میں ہوا ، مہمان خصوصی کمشنر سید نوید حیدر شیرازی ،ڈپٹی کمشنر نوید احمد ،ایم این اے شازیہ فرید نے کیک کاٹا ۔اس موقع پر فیصل امیر احمد خان ڈویژنل سپورٹس آفیسر اور محمد جنید عرفان جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ ٹیبل ٹینس ایسوسی ایشن بھی موجودتھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہوائی فائرنگ سے بچی کے قتل کے 3 ملزمان گرفتار، پستول برآمد

گورنر کی چہلم امام حسینؓ کے جلوس میں شرکت

چہلم امام حسین ؓ کے موقع پر سخت سکیورٹی انتظامات

نیپئر روڈ پر دکانیں ڈی سیل کرنے کا حکم

داتا گنج بخشؒ کی شخصیت روحانیت کا عملی نمونہ ،شاہ عبد الحق

کیمیکل سے دودھ بنانے والے 3ملزمان گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن