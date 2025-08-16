عثمان غنی گجر کو تحصیلدار نوشہرہ ورکاں تعینات کر دیا گیا
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)عثمان غنی گجر کو تحصیلدار نوشہرہ ورکاں تعینات کر دیا گیا ۔ تحصیلدار ملک خاور حیات کھوکھر کو اسسٹنٹ کمشنر پروموٹ ہونے پر ان کی جگہ عثمان غنی گجر کو تحصیلدار نوشہرہ ورکاں تعینات کر دیا گیا ہے جنہوں نے عہدے کا چارج سنبھال کر فرائض کی ادائیگی شروع کر دی ۔
