صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر وے پولیس کے زیر اہتمام جشن آزادی ، فلیگ مارچ

  • گوجرانوالہ
موٹر وے پولیس کے زیر اہتمام جشن آزادی ، فلیگ مارچ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی وے اینڈ موٹروے پولیس، ایڈیشنل انسپکٹر جنرل ریجن اور ڈپٹی انسپکٹر جنرل ایم ایم ون کی۔۔۔

 خصوصی ہدایت پر سیکٹر لاہور موٹروے (ایم 5، ایم 4، ایم 3)کی جانب سے 78 واں یوم آزادی پاکستان سکھر اور بہاولپور میں جوش و جذبے اور قومی یکجہتی کے ساتھ منایا گیا۔ دن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جس کے بعد وطن عزیز کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔ مقررہ مقامات پر پرچم کشائی کی تقریبات، قومی دن کی مناسبت سے کیک کاٹنے ، فلیگ مارچ جو قومی وقار اور یکجہتی کی علامت ہے ۔ٹول پلازے پر سٹال لگائے گئے اور پرچموں سے سجائے گئے ،ٹول پلازے پر لگائے گئے سٹال پر پرچموں سے قومی حب الوطنی پر مبنی فلیکسز اور بینر لگائے گئے ۔ مسافروں میں تحائف اور قومی پرچم تقسیم کیے گئے ۔ بچوں کو مٹھائیاں، چاکلیٹ اور جوسز اور تحائف پیش کیے گئے ۔اس موقع پر کمانڈر لاہور، سیالکوٹ موٹروے (ایم 5، ایم 4، ایم 3) ایس پی عبدالرزاق معہ افسر وں اور اہلکاروں نے تجدید عہد کیا کہ پوری دیانت داری اور عزم کے ساتھ عوام کی خدمت اور وطن کی سلامتی کے لیے اپنی خدمات جاری رکھیں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعلیمی بورڈ فیصل آباد2سال سے مستقل چیئرمین سے محروم

سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے زیرِ انتظام جشنِ آزادی ریس

جڑانوالہ:حکومت مساجد کو گرانے کا عمل بند کرے : امن کمیٹی

یونین کونسل نمبر 58میں شجرکاری اور پرچم کشائی کی تقریب

ٹوبہ: غیر معیاری دودھ فروخت کرنے والوں پر بھاری جرمانے

مسلم لیگ ن یوتھ ونگ سعودی عرب کی جدہ میں یوم آزادی پر تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن