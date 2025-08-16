صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حوالہ ہنڈی میں ملوث گینگ کے 2 کارندے گرفتار

  • گوجرانوالہ
حوالہ ہنڈی میں ملوث گینگ کے 2 کارندے گرفتار

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ایف آئی اے گوجرانوالہ زون کا کریک ڈاؤن ،حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث بین الاقوامی گینگ کے 2 ملزم گرفتار کرلئے جن میں محمد سلیم اور شاہد شامل ہیں۔

 چھاپہ مار کارروائیوں میں ملزموں سے مجموعی طور پر 72 لاکھ 8 ہزار پاکستانی روپے برآمد ہوئے ۔ملزموں سے لیپ ٹاپ، موبائل فون اور حوالہ ہنڈی سے متعلق دیگر شواہد بھی برآمد کر لئے گئے ،رقوم کی ترسیل میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی برآمد کرلی گئی۔ملزموں کے دیگر ساتھی بیرون ملک سے گینگ چلا رہے تھے ،ملزم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے رقوم وصول کرکے غیر قانونی طریقے سے پاکستان منتقل کرتے تھے ۔حوالہ ہنڈی سے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچ رہا تھا۔ملزم برآمد ہونے والی کرنسی کے حوالے سے حکام کو تسلی بخش جواب نہ دے سکے ، تفتیش کا آغاز کر دیا گیا 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

زیڈ ٹی بی ایل میں یومِ آزادی پر تقریب پرچم کشائی، کیک کاٹاگیا

ایف ایف سی ہیڈ آفس میں یومِ آزادی پر خصوصی تقریب کا انعقاد

وزیر ریلوے سے آسٹریلوی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعاون پر اتفاق

بارشوں سے جانی نقصان،ایف نائن پارک میں جشن آزادی کا آج اور کل ہونیوا لا پروگرام ملتوی

آرپی او کا چہلم کے مرکزی جلوس کے روٹ کادورہ

وفاقی محتسب کی ٹیم 19اگست کو مری میں کھلی کچہر ی لگا ئے گی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن