ماں بیٹے سمیت 7افراد لٹ گئے ،چوری کی 5وارداتیں

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار)ڈکیتی کی مختلف وارداتوں میں ماں بیٹے سمیت سات افراد کو لوٹ لیا گیا۔ گزشتہ رات محلہ کرمانوالہ کے موٹر سائیکل سوار ارسلان اور اُسکی والدہ نگینہ ریاض سے جی ٹی روڈ سالار منہیس کے قریب دو ڈاکو بیس ہزارروپے اور جیولری چھین کر لے گئے ۔

موڑ ایمن آباد کے قریب خود کو پولیس اہلکار ظاہر کرکے دو افراد تلاشی کے بہانے منڈی بہاؤالدین کے وقار سے اڑھائی ہزار لیکر فرار ہوگئے ۔شیخوپورہ کا ابوبکر ادویات کی سپلائی دینے جارہاتھا کہ سنت پورہ کے قریب دو ڈاکو دس لاکھ دس ہزار ،دو موبائل فون اور دیگر سامان چھین کر لے گئے ۔ماڑی ٹھاکراں کے ارشاد سے دو ڈاکو چھ ہزار اور موبائل فون لے گئے ۔ ٹبہ محمد نگر کے شفیق اور اُسکی بہن سے جی ٹی روڈ سالا ر منہیس کے قریب دو ڈاکو تریسٹھ ہزار،دو قیمتی گھڑیاں اور زیورات چھین کر فرار ہوگئے ۔ چوری کی پانچ وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔واہنڈو سے شاہد صفدر کی موٹر سائیکل چور لے گئے ۔صدر آباد میں اویس کی دُکان کے تالے توڑ کر چور پچیس ہزار،ایل سی ڈی اور ڈی وی آر لے گئے ۔سوات کے مختار کا ڈرائیور موڑ ایمن آباد کے قریب ٹرک کھڑک کرکے سویا تھا کہ چور اُسکا موبائل اور پینتالیس ہزار کا ڈیزل چوری کرکے لے گئے ۔شریف پورہ کے شاہد عمران کا موبائل گھر سے چوری ہوگیا۔ گورنمنٹ سکول چھجوکی سے چور لیپ ٹاپ اور سینٹری کا سامان لے گئے۔

 

