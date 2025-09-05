صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو جھگڑوں سے تنگ2خواتین نے زہر کھا لیا ، ہسپتال منتقل

  • گوجرانوالہ
گھریلو جھگڑوں سے تنگ2خواتین نے زہر کھا لیا ، ہسپتال منتقل

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )گھریلو جھگڑوں سے تنگ2خواتین نے زہر کھا لیا ،طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔

اعوان چوک کے علاقے نوشہرہ روڈ کے رہائشی ارشد کی اہلیہ 40 سالہ منزہ بی بی نے گھریلو جھگڑوں سے دلبرداشتہ ہو کر زہر کھا لیا ۔برکت کالونی کے رہائشی عبدالمجید کی اہلیہ5بچوں کی ماں روبینہ بی بی نے گھر میں آئے روز جھگڑوں سے تنگ آ کر ٹوائلٹ صاف کرنیوالا کیمیکل پی لیا، دو نوں خواتین کو طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

غیرقانونی تعمیرات روکنے کا منصوبہ فائلوں تک محدود

ڈی جی کا ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کے روٹ کا دورہ

عشرہ رحمت اللعالمینؐ بارے مذاکرہ

غیر قانونی حراست سے 5 افراد کی بازیابی کی درخواست خارج

بچے سے زیادتی کے ملزم کی ضمانت میں توسیع

کاہنہ : فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ