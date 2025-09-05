صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر حافظ آ باد کا قادر آ باد بیراج ، فلڈ ریلیف کیمپوں کا دورہ

حافظ آباد (نمائندہ دنیا ، نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے فلڈ ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے متاثرہ بچوں کے ساتھ کھانا کھایا خواتین اور بچوں میں تحائف بھی تقسیم کئے ۔

تفصیلات کے مطابق علاوہ ازیں فلڈ ریلیف کیمپوں میں مقیم بچوں کے لیے ’’عزم نوسکول‘‘ قائم کر د ئیے گئے ہیں جہاں بچوں کو مفت کتابوں کے ساتھ ساتھ دودھ اور کھانے پینے کی دیگر اشیا فراہم کی جارہی ہیں جبکہ سیلاب متاثرین کو روزانہ کی بنیاد پر نا شتا ،دوپہر اور شام کا کھانا بھی فراہم کیا جا رہاہے ۔ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے قادر آباد بیراج اور مختلف سیلابی علاقوں اور ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا ۔اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری بھی ہمراہ تھیں۔ 

 

