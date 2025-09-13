سیالکوٹ:میونسپل کارپوریشن کی ٹرالیوں سے سڑکوں پر کوڑا گرنے لگا،فضا آلودہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )میونسپل کارپوریشن اور کنٹونمنٹ بورڈ کی ٹریکٹر ٹرالیوں سے سڑکوں پر کوڑا کرکٹ گرنے لگا جس سے فضائی آلودگی پھیلنے لگی، غیر ذمہ دار ڈرائیور مصروف شاہراہوں پر کچرے والی ٹریکٹر ٹرالیاں کھڑی کر کے ٹریفک روا نی میں خلل ڈالنے لگے۔۔۔
اکثر حادثات کا شکار ہونے لگیں ۔ میونسپل کارپوریشن سیالکوٹ اور کنٹونمنٹ بورڈ کے ڈرائیور ٹریکٹر ٹرالیاں بغیر ڈھانپے کوڑا کرکٹ سڑکوں پر پھینکتے ہیں جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ۔اکثر اوقات میونسپل کارپوریشن اور کنٹونمنٹ بورڈ کی ٹریکٹر ٹرالیاں سڑکوں کے درمیان کھڑی کر کے بینرز اتار جاتے ہیں جس سے ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ پیدا ہو تی ہے ،اس طرح سیالکوٹ میں بے شمار حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ ،شہاب پورہ، خادم علی روڈ ، ڈیفنس روڈ، حاجی پورہ روڈ، مجاہد روڈ، ایبٹ روڈ، کچہری روڈ، پلی توپ خانہ کینٹ ، مجاہد روڈ اور دیگر کئی علاقوں میں ایسے حادثات رونما ہو چکے ہیں جس میں شہری شدید زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ چکے ہیں۔ ڈرائیورز کی غیر ذمہ داری پر شہریوں نے حکومت پنجاب ، کمشنر گوجرانوالہ اورمتعلقہ محکموں کے ارباب اختیار سے اصلاح کا مطالبہ کیا ہے ۔