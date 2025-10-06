صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منڈیکی گورائیہ :نامعلوم افراد نے نوجوان کو اغواکرلیا

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ :نامعلوم افراد نے نوجوان کو اغواکرلیا

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار ) نامعلوم افراد نے نوجوان کو اغواکرلیا موضع برج آرائیاں کی خالدہ کا بیٹا گلوٹیاں موڑ پر کوئی چیز لینے گیاتوواپس نہ آیااس نے تلاش شرو ع کی تواس کو معلوم ہواکہ اس کے بیٹے کو نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ہیں، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

