صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی واسا کا کوہلووالہ اور کوروٹانہ میں سیوریج لائن بچھانے کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
ایم ڈی واسا کا کوہلووالہ اور کوروٹانہ میں سیوریج لائن بچھانے کا جائزہ

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا گوجرانوالہ اکرام اللہ نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔

انہوں نے کوہلووالہ اور کوروٹانہ میں نئی سیوریج لائن بچھانے کے کام کا جائزہ لیا جبکہ ونیہ والا میں مجوزہ نئے ڈسپوزل سٹیشن کی سائٹ کا بھی معائنہ کیا۔دورے کے دوران ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر خرم نبیل بٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ محمد اسلم، جہانزیب ارشاد چٹھہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئرنگ شکیل احمد، سب انجینئرز محمد بلال، کامران سمیت دیگر افسر بھی موجود تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

علیم خان کا لیاری ایکسپریس وے کام پر عدم اطمینان،ممبر ساؤتھ معطل

شہبازایچ سیدنے صدر اور سی ای او ایکسپورٹ امپورٹ بینک کاعہدہ سنبھال لیا

پاکستان میں بیماریوں کی بڑی وجہ غربت ہے ،وزیر صحت

مری میں تجاوزات کیخلاف آپریشن ،غیر قانونی تعمیرات مسمار

چیئرمین سی ڈی اے کا آسان خدمت مرکز کا دورہ

مارگلہ سٹیشن کو جدید، عوامی اور کاروباری مرکز بنائینگے ،وزیر ریلوے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس