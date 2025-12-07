صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حادثات میں متعددافرادزخمی

  • گوجرانوالہ
حادثات میں متعددافرادزخمی

کامونکے (نامہ نگار)حادثات میں متعددافرادزخمی ہوگئے ۔گذشتہ رات شیخوپورہ کا 45سالہ غفار تتلے عالی میں بیگ پور کے قریب گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ عبور کررہا تھا کہ وہ تیزرفتارمسافر ویگن کی زد میں آکر شدید زخمی ہوگیا۔دیگر ٹریفک حادثات میں پچیس سالہ اویس،چھبیس سالہ افضل، بائیس سالہ عبدالحمید، اُسامہ اور فوزیہ شدید زخمی ہوگئے ۔

حادثات میں متعددافرادزخمی ہوگئے ۔گذشتہ رات شیخوپورہ کا 45سالہ غفار تتلے عالی میں بیگ پور کے قریب گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ عبور کررہا تھا کہ وہ تیزرفتارمسافر ویگن کی زد میں آکر شدید زخمی ہوگیا۔دیگر ٹریفک حادثات میں پچیس سالہ اویس،چھبیس سالہ افضل، بائیس سالہ عبدالحمید، اُسامہ اور فوزیہ شدید زخمی ہوگئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب :سولر سسٹم کے نرخوں میں غیر معمولی کمی

ڈسپیوٹ ریزو لیشن کمیٹی کا اجلاس ،13 کیسز کی سماعت

سی پی او کا دورہ ہمدرد ویلفیئر ٹرسٹ، مریضوں سے ملاقات

ملتان میں ناجائز اسلحہ رکھنے پر دو افراد گرفتار

کوٹ ادو:چینی کی قیمت میں کمی

کمرشل آرڈر کی خلاف ورزی پر ایک شخص کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل