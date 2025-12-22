صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ:پراپر ٹی ڈیلر نے جعلسازی سے خاتون کوپلاٹ بیچ ڈالا

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ:پراپر ٹی ڈیلر نے جعلسازی سے خاتون کوپلاٹ بیچ ڈالا

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک(نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )لدھیوالہ میں پراپرٹی ڈیلر نے انتقال کر جانے والی خاتون کا پلاٹ مبینہ طور پر اپنا ظاہر کر کے 24لاکھ روپے فروخت کر دیا اورخریدار کو جعلی رجسٹری کر ا دی، لدھیوالہ پولیس نے خاتون خریدار کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ۔

بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ کی غیر قانونی ہائوسنگ سوسائٹی حسنین سٹی میں شیخوپورہ کے علاقے فاروق آباد کی رہائشی انتقال کر جانے والی خاتون کا دو کروڑ روپے کا 16 مرلے کا پلاٹ تھا اور پراپراٹی ڈیلر وقاص بھٹہ نے مبینہ طور پر وہ پلاٹ اپنا ظاہر کر کے نازیہ قیصر نامی خاتون کو اس میں سے 3 مرلے کا پلاٹ 24 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا اور جعلی رجسٹری بھی بنوا دی، خریدار خاتون پلاٹ پر گھر تعمیر کرنے لگی تو اصل مالک خاتون کے بیٹے موقع پر پہنچ گئے اورانہوں نے پلاٹ پر تعمیر رکوادی ،تھانہ لدھیوالہ پولیس نے نازیہ قیصر کی درخواست پر پراپرٹی ڈیلر کے خلاف جعلسازی کا مقدمہ درج کر لیا ۔ نازیہ قیصر نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ تفتیشی سب انسپکٹر نوید انور نے ملزم کوگرفتار کرنے کے بجائے ایف آئی کار کی کاپی دی تاکہ وہ فوری عبوری ضمانت کرا لے۔، متاثرہ خاتون نے سی پی او ڈاکٹر غیاث گل سے اپیل کی کہ جعلسازی کے مرتکب پراپرٹی ڈیلر سے اسکی رقم واپس دلائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر