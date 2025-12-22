صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :گلی میں کھیلتی لڑکی موٹر سائیکل کی زد میں آکر زخمی

  • گوجرانوالہ
کامونکے :گلی میں کھیلتی لڑکی موٹر سائیکل کی زد میں آکر زخمی

کامونکے (نامہ نگار )تیز رفتار موٹر سائیکل کی زد میں آکر کمسن بچی شدید زخمی ہوگئی۔ رحمن پورہ کے رحمت علی کی 3سالہ پوتی گلی میں کھیل رہی تھی کہ رجب علی نے تیز رفتار موٹر سائیکل سے ٹکر مار کر بچی کو شدید زخمی کردیا۔ صدر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

تیز رفتار موٹر سائیکل کی زد میں آکر کمسن بچی شدید زخمی ہوگئی۔ رحمن پورہ کے رحمت علی کی 3سالہ پوتی گلی میں کھیل رہی تھی کہ رجب علی نے تیز رفتار موٹر سائیکل سے ٹکر مار کر بچی کو شدید زخمی کردیا۔ صدر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر