صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:گورنمنٹ گریجوایٹ کالج فار و یمن میں ڈے کیئر سنٹر کا قیام

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:گورنمنٹ گریجوایٹ کالج فار و یمن میں ڈے کیئر سنٹر کا قیام

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )گورنمنٹ گریجوایٹ کالج فار و یمن جی ٹی روڈ میں و یمن ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے تحت ڈے کئیر سنٹر کا افتتاح ایم پیاے وقار احمد چیمہ نے کردیا۔

اس موقع پر پرنسپل عائشہ عشرت، سابق چیئرمین بلدیہ بابو شعیب ادریس،سٹی ایجوکیشن کے جنرل سیکرٹری پرو فیسر حافظ منیر احمد ، محمد لطیف ودیگر بھی ہمراہ تھے ۔وقار چیمہ نے کہاکہ پوسٹ گریجوایٹ گرلز کالج میں ڈے کئیر سنٹر کا قیام احسن اقدام ہے ، خواتین کی تعلیم اور عملی زندگی میں شمولیت کو آسان بنانا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر