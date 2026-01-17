صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیپکو ڈویژن کامونکے ،غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
گیپکو ڈویژن کامونکے ،غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ

فیکٹری مالکان کو پیداوار میں کمی کا سامنا ، مزدور طبقہ بھی شدید مشکلات کا شکار

کامونکے (نامہ نگار )گیپکو ڈویژن کامونکے میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، صارفین اور مزدور وں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ۔ گیپکو کامونکے ڈویژن میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے تین سے چار گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جس سے شہری اور دیہاڑی دار مزدور شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ فیکٹریاں اور کارخانے بھی بندش یا پیداواری کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ملازم پیشہ افراد بجلی کی غیر موجودگی کے باعث اپنے روزمرہ کے کاموں میں رکاوٹ محسوس کر رہے ہیں۔ دیہاڑی دار مزدور اپنی آمدنی کے سلسلے میں پریشان ہیں کیونکہ پیداواری وقت کم ہو جانے سے روزانہ کی کمائی متاثر ہو رہی ہے ۔صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے فیکٹریوں کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے جس سے معیشت اور روزگار دونوں پر منفی اثر پڑ رہا ہے ۔عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ گوجرانوالہ ڈویژن کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کے شیڈول کو شفاف اور واضح بنایا جائے تاکہ لوگ اپنے روزمرہ کے کام اور کاروبار کی منصوبہ بندی کر سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لبرٹی گول چکر کو قومی تقریبات منانے کیلئے استعمال کرنیکا فیصلہ

آئندہ سال مزید واٹرٹینکس منصوبے متعارف کرانیکافیصلہ

سی سی پی او آفس کمپلینٹ سیل میں 296درخواستیں موصول

چلڈرن ہسپتال میں خالی اسامیوں پر ڈاکٹرز کی بھرتیاں شروع

واسا :بوسیدہ لائنوں کیساتھ ناکارہ مشینری بھی بدلنے کافیصلہ

مختلف علاقوں میں کارروائیاں،93املاک سربمہر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن