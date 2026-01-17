فیکٹریوں اور بھٹیوں کیخلاف کارروائی میں مداخلت کے باعث ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ
شہر کے اہم علاقوں شیخوپورہ روڈ،کھیالی اور ملحقہ آبادیوں میں کیمیکل ملے زہریلے دھویں سے علاقہ مکینوں کو نجات نہ مل سکی،چیمبر کے بعض عہدیدار وں کی مداخلت پر کارروائی التوا کا شکار
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)موسم سرما میں ماحولیاتی آلودگی میں مزید اضافہ،فیکٹریوں ،کارخانوں اور بھٹیوں کے خلاف کارروائی اور نوٹسز کے باوجود شہر کو آلودگی سے پاک نہ کیا جاسکا، شہر کے اہم علاقوں شیخوپورہ روڈ،کھیالی اور ان سے ملحقہ آبادیوں میں خطرناک کیمیکل ملے زہریلے دھویں سے علاقہ مکینوں کو نجات نہ مل سکی، محکمہ ماحولیات ،کارپوریشن اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 1300سے زائد فیکٹریوں ،کارخانوں ،بھٹیوں کے خلاف کارروائی کے باوجود ماحولیاتی آلودگی کا سلسلہ جاری ہے ، شیخوپوہ روڈ اور ملحقہ شاہراہوں ،آبادیوں میں سینکڑوں بھٹیاں ،کارخانے قائم ہیں جوممنوعہ کیمیکل ،پلاسٹک ،الکاسین کا استعمال کرتے ہیں۔ متعدد بار فیکٹریوں ،کارخانوں کو سیل کیا گیا مگر چیمبر کے بعض عہدیدار وں کی مداخلت پر کارروائی التوا کا شکار رہی جبکہ بیشتر مالکان نے عدالت سے رجوع کرلیا اور حکم امتناعی حاصل کرلیا جس سے محکمہ ماحولیات اور دیگر ادارے بے بس ہوگئے تاہم شہریوں اور علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آلودگی کا خاتمہ کیلئے مستقل اقدامات اٹھائے جائیں۔